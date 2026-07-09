Маленькая девочка прошла шесть курсов химиотерапии из-за неверного смертельного диагноза

Мать 12-летней Фэй Кондон обвинила британских врачей в том, что они «испортили всё детство» её дочери, подвергнув девочку шести курсам ненужной химиотерапии и бесчисленным болезненным инъекциям на протяжении месяцев .
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