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Маленькая девочка прошла шесть курсов химиотерапии из-за неверного смертельного диагноза

Маленькая девочка прошла шесть курсов химиотерапии из-за неверного смертельного диагноза

Мать 12-летней Фэй Кондон обвинила британских врачей в том, что они «испортили всё детство» её дочери, подвергнув девочку шести курсам ненужной химиотерапии и бесчисленным болезненным инъекциям на протяжении месяцев .

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