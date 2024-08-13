В Индии обнаружен тысячелетний трубопровод

На юге Индии во время десятого этапа археологических раскопок на участке Килади в Тамилнаде, ученые нашли терракотовый трубопровод, который свидетельствует о существовании древней практики управления водными ресурсами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии