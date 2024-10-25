Стоматолог рассказывает о пользе жевательной резинки для здоровья зубов

Эксперты утверждают, что жевательные резинки могут быть полезны для поддержания гигиены полости рта. Они помогают стимулировать выработку слюны, которая обладает антибактериальными свойствами, и нейтрализуют кислоты, снижая риск возникновения кариеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии