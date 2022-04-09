Бэйл впервые с июня 2020-го сыграл за «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Его освистали

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл столкнулся с недружелюбным поведением фанатов. Валлиец вышел на замену на 74-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (2:0) под гул и свист посетителей «Сантьяго Бернабеу».
Популярные статьи
- Директор арены в Хабаровске о «Z» на фасаде: «Охранять своих людей, стать сильным государством, вызывающим к себе уважение, – главная цель нашего президента»
- Камила Валиева посетила полпредство Татарстана в Москве
- Неманя Недович осудил действия болельщиков «Жальгириса» во время матча с «Црвеной Звездой»
Свежие комментарии