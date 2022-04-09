Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Кузьмина
    Называть Казахстан "дружественным" сегодня не вполне справедливо.Глава Федерации с...
  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...

Бэйл впервые с июня 2020-го сыграл за «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Его освистали

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл столкнулся с недружелюбным поведением фанатов. Валлиец вышел на замену на 74-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (2:0) под гул и свист посетителей «Сантьяго Бернабеу».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх