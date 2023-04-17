Экономика сегодня

290 807 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

РИА Новости: Всемирный банк выделил Украине 200 миллионов долларов на спасение Европы

РИА Новости: Всемирный банк выделил Украине 200 миллионов долларов на спасение Европы

Всемирный банк объявил о новом пакете финансовой помощи Украине в размере 200 миллионов долларов. По мнению эксперта РИА Новости, эта сумма является очередной подачкой западных банкиров, которые рассчитывают, что на нее Киев «спасет Европу».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх