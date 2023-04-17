Всемирный банк объявил о новом пакете финансовой помощи Украине в размере 200 миллионов долларов. По мнению эксперта РИА Новости, эта сумма является очередной подачкой западных банкиров, которые рассчитывают, что на нее Киев «спасет Европу».
Всемирный банк объявил о новом пакете финансовой помощи Украине в размере 200 миллионов долларов. По мнению эксперта РИА Новости, эта сумма является очередной подачкой западных банкиров, которые рассчитывают, что на нее Киев «спасет Европу».
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