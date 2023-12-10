Десятого декабря в Архангельской области похолодает до -25 градусов

Согласно прогнозу Северного УМГС, сегодня в регионе местами пройдёт снегСогласно прогнозу Северного УМГС, сегодня в регионе местами пройдёт снегСиноптики обещают юго-восточный ветер 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.
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