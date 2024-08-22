DPA: НАТО усилил меры безопасности на авиабазе на западе ФРГ

Североатлантический альянс усилил меры безопасности на авиабазе в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе Германии из-за информации от разведслужб, которая указывала на возможную угрозу.
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