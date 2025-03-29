Элитный женский отряд штурмовиков ВСУ «Скала» и их трагическая судьба под Покровском Ирина ВальковаНедавние события под Покровском, в районе Красноармейска, привлекли внимание к 425-му отдельному штурмовому полку ВСУ, известному под названием «Скала».