Элитный женский отряд штурмовиков ВСУ «Скала» и их трагическая судьба под Покровском Ирина ВальковаНедавние события под Покровском, в районе Красноармейска, привлекли внимание к 425-му отдельному штурмовому полку ВСУ, известному под названием «Скала».
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