Из Новосибирска в Дубай: S7 возобновляет прямое авиасообщение с эмиратами

Авиакомпания S7 Airlines с 25 октября 2026 года возвращает регулярные рейсы из Новосибирска в Дубай.«Полёты будут выполняться пять раз в неделю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Лучшие фильмы о В...
- АС Стюардесса из Нов...
- Лучшие фильмы о В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым