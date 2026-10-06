Расчёт гаубицы Д-30 поразил укрытие ВСУ в Белокузьминовке

В Минобороны России рассказали, что расчёт гаубицы Д-30 Южной группировки войск уничтожил укрытие с боевиками ВСУ в Белокузьминовке — населённом пункте Константиновской городской общины.
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