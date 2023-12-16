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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» – «Брешия», «Виртус» против «Венеции»

В субботу, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча. «Реджо-Эмилия» примет «Брешию», «Виртус» встретится с «Венецией».

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