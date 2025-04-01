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Делом нелегального приморского туроператора заинтересовался глава СК России

Делом нелегального приморского туроператора заинтересовался глава СК России

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту оказания экскурсионных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Приморском крае, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

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