Times узнала о переговорах Британии с Ираком и Турцией о замедлении потока мигрантов

Предполагается, что правительство Великобритании ведет переговоры с Турцией, Вьетнамом и официальными лицами в регионе Курдистан в Ираке о возможных выплатах, которые помогут замедлить поток нелегальных мигрантов в Великобританию.
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