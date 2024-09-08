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Царьград

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Военкор Сладков сообщил о возбужденном против него дела о дискредитации ВС РФ

Военкор Сладков сообщил о возбужденном против него дела о дискредитации ВС РФ

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о возбужденных против него уголовном деле о дискредитации армии.

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Комментарии
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Иван
Путин и Шойгу НЕ трпят УМНЫХ...
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15 час.
АБ
Александр Бондаренко
Фамилия прокурора кто возбудил дело!
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14 час.

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