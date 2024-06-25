Особая благодарность тем, кто помогал реализовывать данный проект. Слово методисту Центра опережающей профессиональной подготовки Егоренкову Д.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Особая благодарность тем, кто помогал реализовывать данный проект. Слово методисту Центра опережающей профессиональной подготовки Егоренкову Д.