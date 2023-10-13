Россия предоставит кредиты другим странам на ₽1,4 трлн в ближайшую «трехлетку»

В следующем году Россия предоставит иностранным государствам кредиты на 468,5 млрд рублей — это на 27% больше, чем объем выдаваемых займов, утвержденный в предыдущем проекте бюджета (368,7 млрд), пишут «Известия».
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