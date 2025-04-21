Турецкая оппозиция собрала больше 10 млн подписей за освобождение мэра Стамбула Имамоглу

Движение требует инициировать досрочные выборы.Активисты главной оппозиционной силы Турции - Народно-республиканской партии (CHP) - организуют кампанию по сбору подписей в различных частях Стамбула, призывая провести внеочередные президентские выборы и освободить арестованного мэра города Экрема Имамоглу.
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