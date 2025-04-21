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Царьград

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Турецкая оппозиция собрала больше 10 млн подписей за освобождение мэра Стамбула Имамоглу

Турецкая оппозиция собрала больше 10 млн подписей за освобождение мэра Стамбула Имамоглу

Движение требует инициировать досрочные выборы.Активисты главной оппозиционной силы Турции - Народно-республиканской партии (CHP) - организуют кампанию по сбору подписей в различных частях Стамбула, призывая провести внеочередные президентские выборы и освободить арестованного мэра города Экрема Имамоглу.

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