Рязанца задержали за призывы к экстремизму в Telegram

Подозреваемым стал рязанец. По данным УФСБ, он на основе националистических убеждений систематически «размещал призывы к осуществлению экстремистской деятельности» в мессенджере Telegram и на проукраинских ресурсах.
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