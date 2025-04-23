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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанца задержали за призывы к экстремизму в Telegram

Рязанца задержали за призывы к экстремизму в Telegram

Подозреваемым стал рязанец. По данным УФСБ, он на основе националистических убеждений систематически «размещал призывы к осуществлению экстремистской деятельности» в мессенджере Telegram и на проукраинских ресурсах.

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