В Госдуме хотят убрать электронные сигареты с полок

Продажа электронных средств доставки никотина, так называемых вейпов скоро может стать незаконной. Законопроект о запрете розничной торговли никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их употребления готов к внесению в Госдуму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии