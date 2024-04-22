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В Госдуме хотят убрать электронные сигареты с полок

В Госдуме хотят убрать электронные сигареты с полок

Продажа электронных средств доставки никотина, так называемых вейпов скоро может стать незаконной. Законопроект о запрете розничной торговли никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их употребления готов к внесению в Госдуму.

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