Советник принес Зеленскому плохую новость: «Герани» вышли на новый уровень и теперь заклюют Киев Наши беспилотники научились защищаться от украинских дронов-перехватчиков В ночь на 25 августа украинские «титаны неба» опять отметились «отличной» стрельбой, сбили почти все, что летело.