Советник принес Зеленскому плохую новость: «Герани» вышли на новый уровень и теперь заклюют Киев Наши беспилотники научились защищаться от украинских дронов-перехватчиков В ночь на 25 августа украинские «титаны неба» опять отметились «отличной» стрельбой, сбили почти все, что летело.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии