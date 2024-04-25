Следователи начали проверку после информации о конфликте учеников на Алтае

Учителя знали о ситуации, но, предположительно, ничего не предприняли В Алтайском крае следователи начали проверку по информации о бездействии должностных лиц в связи с конфликтом учеников школы в Новичихинском районе.
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