Сложные торговые связи и схемы вокруг Афганистана и фактор Д. Трампа

Юрий Ильинов

Жуковский: Спираль кризиса в РФ начинает активно раскручиваться О последних тенденциях в экономике, ситуации с рублем по состоянию на середину лета и растущей проблеме зависимости РФ от Китая в интервью экс-депутату Мосгордумы Евгению Ступину* рассказал финансовый аналитик Владислав Жуковский*. Начать следует с инфляции, которая, по мнению эксперта, за последние пару месяцев окончательно вышла из-под какого-либо, даже фиктивного и мнимого, контроля монетарных властей. Сейчас Набиуллина уже открыто заявляет, что её пик еще не пройден, несмотря на довольно высокие значения в пределах 9-10% годовых и продолжающееся ускорение. При этом реальный показатель роста цен на товары широкого потребления, по оценкам холдинга «Ромир», в июне достиг 34% по отношению к прошлому году. В такой ситуации абсолютно неудивительно, что запредельно высокая ключевая ставка не способна охладить экономику – инфляция продолжает служить своеобразным «налогом на бедных», позволяя заодно сжигать долги перед населением. Правда, небольшая доля работающих в ВПК и находящихся в зоне СВО всё же является выгодоприобретателем такого своеобразного экономического роста – однако их число Владислав оценивает не более чем в 15-20 млн человек. Обедневшая же часть вынуждена подсаживаться на дорогущие кредиты, зачастую не отдавая себе отчета в своих действиях – сейчас объем займов достиг астрономических 38 трлн рублей. Заявленный рост экономики в 5% в основном обусловлен, как можно догадаться, отнюдь не гражданским производством – в целом же так называемый агрегат М2 увеличился в объеме на 60% после февраля 2022-го, и товарная масса попросту не успевает за ним угнаться. Этим и объясняются действия главы ЦБ, которая пытается «зажать» деньги на счетах граждан для государства, не считаясь с падением инвестиций, закрытием рабочих мест и крахом реального сектора. Отдельная проблема – перебои с оплатой импорта в условиях вторичных санкций: зампред ЦБ Чистюхин открыто признал серьезность этого вопроса в отношении Китая. Сейчас именно КНР выходит для нас на первое место в списке зарубежных партнеров, в то время как наша страна в этом отношении для них находится где-то в конце первой десятки – таким образом, возрастающая зависимость от восточного соседа налицо. Кроме того, на треть сократила поставки продукции в РФ и Турция – после предупреждений от США схемы т.н. серого и параллельного импортов постепенно перестают работать. Реакцию наших властей на эти действия Жуковский считает панической, так как большая часть экономической статистики ими начинает попросту секретиться, а это значит, что международные транзакции несут в себе всё больше издержек. Речь зашла уже о возможности оплаты в криптовалютах, которая будет проходить мимо банков, налоговой, таможни и других контролирующих органов – а это значит, что поступления от тех же пошлин в бюджет резко сократятся. Иностранная валюта в такой ситуации становится не востребована, поэтому ограничение на продажу валютной выручки для экспортеров было смягчено – далее следует ожидать ослабления рубля до 96-98 р. за доллар к концу года, прогнозирует аналитик. Таким образом, ситуация будет по спирали всё глубже и глубже закручиваться в воронку кризиса с тенденцией нарастания неустойчивости и структурного дисбаланса, резюмирует рассказчик. * признан Минюстом РФ иностранным агентом