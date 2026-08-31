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Не только о футболе

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Топы в «Сити», «Зенит» и Энрике, что с Альваресом? Интриги трансферного дедлайна в Европе

Топы в «Сити», «Зенит» и Энрике, что с Альваресом? Интриги трансферного дедлайна в Европе

    «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» ждут звёздных вингеров, а «Барса» — Габриэла Жезуса. Во вторник, 1 сентября, с наступлением осени закрывается летнее трансферное окно в топ-5 европейских лигах.

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