Картины о Смутном Времени.***К.Б. Вениг. «Последние минуты жизни Лжедмитрия I»***Юрий Мельков. «Благословение.
Смутное время
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Картины о Смутном Времени.***К.Б. Вениг. «Последние минуты жизни Лжедмитрия I»***Юрий Мельков. «Благословение.
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