Бойцы "Севера" за сутки уничтожили 176 БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Подразделения Северной группировки войск за сутки уничтожили 26 тяжелых дронов, 176 беспилотников самолетного типа, самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика", а также 10 наземных роботов.
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