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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мамиашвили о неучастии борцов в Олимпиаде-2024: «99% спортсменов, кого одобрил МОК, не отобрались на Игры. Нужно ехать, чтобы сражаться»

– Я считаю, что перед Парижем мы приняли единственно правильное решение. Сильнейших атлетов, которые отобрались, МОК не пустил на Игры.

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