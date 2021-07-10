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Экс-офицер разведки Ребекка Коффлер признала неготовность США к войне с Россией

Экс-офицер разведки Ребекка Коффлер признала неготовность США к войне с Россией

Армия США абсолютно не готова к полномасштабной войне с Россией. Об этом говорится в статье служащей в американской разведке некой Ребекки Коффлер, опубликованной накануне изданием The Hill, перевод которой сегодня разместил ресурс «ПолитРоссия».

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