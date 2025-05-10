В Свердловской области в ДТП с возгоранием автомобиля погиб водитель

Трагедия произошла вечером 9 мая на подъезде к селу Мелехино в Богдановичском районе. По предварительной информации, около 22:00 водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь со стороны трассы «Екатеринбург — Тюмень» в направлении села Кунарское, не справился с управлением.