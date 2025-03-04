Прекращении подачи электроэнергии, в связи с неотложными работами в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 04 марта с 13.
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Прекращении подачи электроэнергии, в связи с неотложными работами в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 04 марта с 13.