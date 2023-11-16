Свадьба на ледоколе, и не только. До Дня Ямала на ВДНХ осталась неделя

Весь день 23 ноября на выставке-форуме «Россия» в Москве будет посвящён нашему региону. Напомним, на масштабной выставке-форуме «Россия», открывшейся 4 ноября в комплексе ВДНХ, по 12 апреля будут демонстрироваться главные достижения страны.