Свадьба на ледоколе, и не только. До Дня Ямала на ВДНХ осталась неделя

Весь день 23 ноября на выставке-форуме «Россия» в Москве будет посвящён нашему региону. Напомним, на масштабной выставке-форуме «Россия», открывшейся 4 ноября в комплексе ВДНХ, по 12 апреля будут демонстрироваться главные достижения страны.
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