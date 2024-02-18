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Пациент напал с ножом на бригаду скорой помощи в Волгограде

Пациент напал с ножом на бригаду скорой помощи в Волгограде

В Волгограде 22-летний мужчина совершил нападение с ножом на фельдшера и медсестру скорой помощи, которые прибыли к нему в квартиру на вызов, сообщили в службе скорой медицинской помощи Волгоградской области.

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