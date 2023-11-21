Военные ВСУ схвачены на Донбассе спецназом ВСУ при попытке продать оружие бандитам (ВИДЕО)

Военные ВСУ схвачены на Донбассе спецназом ВСУ при попытке продать оружие бандитам. «Трофейные» автоматы и боеприпасы из-под Артёмовска контрактники ВСУ намеревались продать днепропетровскому криминалитету, сообщает СБУ.
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