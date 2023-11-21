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Военные ВСУ схвачены на Донбассе спецназом ВСУ при попытке продать оружие бандитам (ВИДЕО)

Военные ВСУ схвачены на Донбассе спецназом ВСУ при попытке продать оружие бандитам (ВИДЕО)

Военные ВСУ схвачены на Донбассе спецназом ВСУ при попытке продать оружие бандитам. «Трофейные» автоматы и боеприпасы из-под Артёмовска контрактники ВСУ намеревались продать днепропетровскому криминалитету, сообщает СБУ.

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