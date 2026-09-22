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Дыра в бюджете, черная зима и демографическая яма: Украину ждет крах экономики

Дыра в бюджете, черная зима и демографическая яма: Украину ждет крах экономики

Украинские экономисты и эксперты прогнозируют не просто обрушение экономики, а вхождение страны в идеальный шторм .

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