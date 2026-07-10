Могут быть опаснее магазинных: врач развенчал мифы о пользе домашних овощей

Могут быть опаснее магазинных: врач развенчал мифы о пользе домашних овощейМногие уверены, что овощи с собственного огорода полезнее покупных, однако врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов предупреждает, что в некоторых случаях домашний урожай может быть даже опаснее магазинных продуктов.
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