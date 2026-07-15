Предсказана судьба Kyivstoner после обвинения в подготовке теракта в Подмосковье

Суд в России может вынести постановление о заочном аресте для украинского видеоблогера Альберта Васильева, более известного в медиапространстве как Киевстонер, после обвинения в подготовке атаки дронов на предприятие в Подмосковье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии