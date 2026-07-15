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Предсказана судьба Kyivstoner после обвинения в подготовке теракта в Подмосковье

Предсказана судьба Kyivstoner после обвинения в подготовке теракта в Подмосковье

Суд в России может вынести постановление о заочном аресте для украинского видеоблогера Альберта Васильева, более известного в медиапространстве как Киевстонер, после обвинения в подготовке атаки дронов на предприятие в Подмосковье.

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