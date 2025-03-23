Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Сергей Ковалев
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Зеленского снова предали. Он получил двойной удар в спину от «друзей Украины»

Зеленского снова предали. Он получил двойной удар в спину от «друзей Украины»

БлокнотРУ «Просроченного» президента Украины Владимира Зеленского снова предали, причем те, от кого он не ожидал и считал своими «друзьями».

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