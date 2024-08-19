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ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с СБУ

ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с СБУ

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Луганской Народной Республике (ЛНР) провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан местный житель, который в 2022 году был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) для сбора разведданных и возможного нанесения ущерба национальной безопасности Российской Федерации.

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