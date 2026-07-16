Всероссийский юношеский симфонический оркестр завершил прослушивания в 26 городах

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета завершил Национальный отбор в новый состав на сезон 2026–2028 годов, передает пресс-служба Минкультуры России.
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