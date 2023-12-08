Овечкин подарил шайбу болельщику во время игры с "Далласом"

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Даллас Старз" сделал подарок одному из фанатов, пришедшему на матч.
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