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  • чвсатпкьл
    Они ещё видимо думают что их санкции это какое-то неотвратимое наказание и не поняли что всем насрать на их санкции.😅🤣США ввели санкции...
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Овечкин подарил шайбу болельщику во время игры с "Далласом"

Овечкин подарил шайбу болельщику во время игры с "Далласом"

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Даллас Старз" сделал подарок одному из фанатов, пришедшему на матч.

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