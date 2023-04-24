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Вокруг света: Как живёт самая многодетная мама в мире, родившая 44 ребёнка, и что она советует будущим матерям

Вокруг света: Как живёт самая многодетная мама в мире, родившая 44 ребёнка, и что она советует будущим матерям

Мариам Набатанзи Бабирье 43 года и к этому возрасту она родила уже более 40 детей. Она живет в Уганде, едва сводит концы с концами и мечтает, что когда-нибудь ей удастся обставить мебелью все детские комнаты, и в них будут не только кровати.

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