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Какой сегодня праздник: 6 ноября – День осведомленности о стрессе

Какой сегодня праздник: 6 ноября – День осведомленности о стрессе

День осведомленности о стрессе (Stress Awareness Day) отмечается каждую первую среду ноября. Этот праздник связан с работой Международной ассоциации управления стрессом (International Stress Management Association, ISMA) – британской благотворительной организации, основанной в 1973 году.

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