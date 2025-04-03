ОП РФ не поддержала законопроект о защите людей от бездомных животных

Eduard

А чегр людейзащищать собственно,их 8 миллиардов! Чембольше людейтем чаще они воюют.Подумаешь обака напала,вот горе миру! Это ерунда! Люди создали и распростронили короновирус который убил 20 миллионов человекгде арестованые? А их нет! Потом что это людинамериканцыа им всё прощатся