Общественная палата РФ не поддержала проект закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», по результатам экспертизы документ требует доработки, передает РИА Новости.
ОП РФ не поддержала законопроект о защите людей от бездомных животных
Комментарии
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Eduard
А чегр людейзащищать собственно,их 8 миллиардов! Чембольше людейтем чаще они воюют.Подумаешь обака напала,вот горе миру! Это ерунда! Люди создали и распростронили короновирус который убил 20 миллионов человекгде арестованые? А их нет! Потом что это людинамериканцыа им всё прощатся
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18 час.
Eduard
Давайте люди и дальше содавать вирусы,штамповать снаряды,а виновата природа,собака например которая просто хотела кушать!
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18 час.
Eduard
Собак надо любить и содержать,от них вреда меньше чем от людей!
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18 час.
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