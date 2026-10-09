В Калуге ограничат движение транспорта на улице Степана Разина

С 12 по 26 октября будет перекрыто движение на нечётной стороне улицы Степана Разина от 1-го больничного переулка до улицы Никитина.
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