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Трамп: группа кораблей ВМФ России прибыла на Кубу из-за слабости Байдена

Трамп: группа кораблей ВМФ России прибыла на Кубу из-за слабости Байдена

Прибытие на Кубу кораблей Северного флота ВМФ России стало логичным следствием слабости президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена , заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп .

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Владимир Степанов
самовлюбленный Нарцисс по фамилии Трамп в очередной раз сделал популистское заявление. К моему удивлению, в РФ есть люди, которые считают, что он &quot;выгоден&quot; РФ. Нет, он неглуп, как Байден: он давно предвидел конфликт интересов с Китаем и требовал переноса производства полупроводников в США, за что и поплатился: истинные правители США - олигархат с ним не согласился и выгнал с поста президента. Но потом оценил обстановку, признав (задним умом уже), что Трамп был прав и стал теперь ему спонсировать. Но ведь это Трамп отказался от ДНСВ, начал вводить санкции вначале против Китая (что ему мешает вводить их далее против РФ?), да и сейчас делает противоречивые заявления. Он тоже в определенной степени марионетка, которая должна действовать в интересах олигархата США, и поэтому никогда не будет дружественен РФ - скорее будет ярым врагом (хоть и с павлиньим хвостом)
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