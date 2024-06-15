Трамп: группа кораблей ВМФ России прибыла на Кубу из-за слабости Байдена

ВС

Владимир Степанов

самовлюбленный Нарцисс по фамилии Трамп в очередной раз сделал популистское заявление. К моему удивлению, в РФ есть люди, которые считают, что он "выгоден" РФ. Нет, он неглуп, как Байден: он давно предвидел конфликт интересов с Китаем и требовал переноса производства полупроводников в США, за что и поплатился: истинные правители США - олигархат с ним не согласился и выгнал с поста президента. Но потом оценил обстановку, признав (задним умом уже), что Трамп был прав и стал теперь ему спонсировать. Но ведь это Трамп отказался от ДНСВ, начал вводить санкции вначале против Китая (что ему мешает вводить их далее против РФ?), да и сейчас делает противоречивые заявления. Он тоже в определенной степени марионетка, которая должна действовать в интересах олигархата США, и поэтому никогда не будет дружественен РФ - скорее будет ярым врагом (хоть и с павлиньим хвостом)