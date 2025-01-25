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Ассист Хвичи в дебютном матче не помог «ПСЖ» обыграть «Реймс» в Лиге 1

Ассист Хвичи в дебютном матче не помог «ПСЖ» обыграть «Реймс» в Лиге 1

Сегодня, в ночь на 26 января, в Париже состоялся матч 19-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» на своем поле сыграл вничью с «Реймсом» (1:1).

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