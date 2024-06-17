Почти как в вестерне: четверо приморцев ограбили поезд

На станции в Надеждинском районе Приморского края сотрудники правоохранительных органов задержали четырех мужчин по подозрению в краже дизельного топлива с локомотива, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.