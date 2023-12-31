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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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О’Мэлли обратился к Дэвису, сменившему имя после принятия ислама: «Нокаутирую Вахида»

«Я вырублю Вахида», – написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли. Напомним, что недавно Дэвис сменил религию.

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