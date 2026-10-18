Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 октября посетит Тегеран с рабочим визитом. В столице Ирана запланированы его встречи с президентом страны Масудом Пезешкианом и главой иранского МИД Аббасом Арагчи.
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