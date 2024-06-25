В Приморье тигр перешел дорогу по правилам ПДД

В Приморском крае очевидцы в очередной раз заметили тигра. В этот раз встреча произошла у одного из перевалов в Тернейском районе – крупный хищник переходил дорогу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал Svodka25.
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