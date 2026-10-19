В этой мастерской салютные батареи собирают почти целиком вручную, прямо на полу. Работники обходятся без перчаток и респираторов, даже когда вокруг поднимаются облака пыли.
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